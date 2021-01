Tesouros fotográficos de O Son no arquivo dixital

O SON. O fondo dixital do museo Marea de Porto do Son esconde auténticos tesouros fotográficos. Detrás, unha importante tarefa de traballo de campo na busca de materiais da que se encarga o director da sala, José Manuel Vázquez, quen explica que “é unha maneira de ver como se transformou a vila”. As imaxes máis importantes que se conservan son as realizadas por Ramón Caamaño, autor da maior serie fotográfica da localidade anterior á Guerra Civil. As persoas que desexen achegar instantáneas poden entregalas no Marea. m. C.