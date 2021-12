The Rapants vén de estrear ‘Nic Bahia’ o seu novo EP

Muros. A banda muradá The Rapants vén de estrear o seu novo EP Nic Bahia, nomeado na honra dunha extinta discoteca da zona. Seguindo a liña estilística dos seus anteriores singles A Festa Do Meu Enterro e La Mítica, o proxecto presenta diversas influencias que recordan a xéneros musicais característicos das décadas dos anos setenta e oitenta. Gravado, misturado e producido por Hevi no seu Laboratorio Soyuz (Trazo), trátase dun dos traballos máis persoais da banda. En canto ao mástering, encargouse Cem Oral.

Como xa é habitual, os tres temas en galego que compoñen Nic Bahia veñen cargados de enerxía e ritmos movidos que buscan facer bailar ao público. Quizais a novidade resida na aparición dun maior protagonismo do baixo eléctrico e da batería.

En canto a imaxe da portada, corre a cargo do experimentado deseñador Mario Feal, cun rechamante resultado que encaixa como peza a medida no conxunto do proxecto estético da banda.

Este EP, que conta co apoio de Carrilanas Esteiro e Cultura da Deputación da Coruña, manifesta a partes iguais o evolutivo crecemento dos muradáns así como a actitude que os caracterizou dende os seus inicios. m. c.