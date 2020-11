Trabandainas organiza unha ruta solidaria virtual a favor de Misela

Noia. A asociación Trabandainas organiza a I Ruta Solidaria Virtual a favor do colectivo de persoas con discapacidade Misela de Noia, aberta a todas as persoas interesadas en colaborar ca cuota de inscrición de 5 €.

Cada participante recibirá o dorsal da andaina por e-mail e poderá optar por realizar a ruta proposta pola organización ou elexir outra no entorno que prefira. A distancia é opcional. Pódese optar pola data que a cada quen lle resulte máis axeitada. Disponse ata o martes 8 de decembro para realizala.

Unha vez feita a actividade, cada participante compartirá coa organización unha foto súa co dorsal, durante o percorrido, por whatsapp ó número 604 051 225 ou mediante mensaxe ao email misela@misela.es, indicando o nome, apelidos, data e localidade onde realizou o percorrido. Con todas as fotos editarase un vídeo que se divulgará nas redes sociais de ambas entidades. A recadación acadada será entregada integramente a Misela. Entre todos os participantes realizarase un sorteo: unha noite nas Cabaniñas do Bosque de Outes.

Os interesados en colaborar sen realizar a andaina poden facelo realizando a inscrición polo mesmo sistema. s. s.