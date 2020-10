Ultimátum de Velo: o le dan una concejalía o dimite y deja al PSOE al pie de la censura

El concejal de Iniciativa Cidadá de Boiro (ICB) Manuel Velo, dio ayer un ultimátum al alcalde, el socialista José Ramón Romero, al reclamar su entrada en el gobierno en el plazo de “dos o tres semanas”. De no ser así, asegura que presentará su dimisión y entregará su acta, dejando en manos de su sucesor la decisión de apoyar o no una posible moción de censura por parte del PP, que, de momento, guarda silencio.

Y es que, tras año y medio de apoyos puntuales, Velo dice que “no estoy aquí para ser un convidado de piedra” y reclama su cuota de “poder”.

Cabe recordar que el PSOE logró la alcaldía de Boiro tras obtener 5 escaños en los últimos comicios al pactar la investidura de Romero con el edil de ICB, los 2 del BNG y la de Boiro Novo, sumando la mayoría necesaria ante los 7 del PP y el de Ciudadanos.

Cada una de esas fuerzas tuvo siempre por separado la llave de la estabilidad. El problema que se le presenta ahora al PSOE es que, si Velo se marcha, el PP podría negociar una moción de censura con Ciudadanos y con la persona que sustituiría a Velo (José Antonio García).

Y, aunque Velo califica de “una suposición alucinógena” hablar de lo que podría apoyar o no su posible sucesor, la mera posibilidad de que eso ocurra generó “preocupación” en el ejecutivo local, al que el edil independiente acusa de no tener la velocidad de crucero que Boiro necesita.

“O SE PACTA O ME VOY”. Según él, no basta con gobernar mediante acuerdos puntuales: “se necesita una mayoría absoluta... y hay que pactarla”. “O se llega a un pacto o me voy; está en manos de Romero evitar una moción de censura, y no me podrán acusar a mí de eso si me marcho”, indicó. “Espero que el alcalde y el PSOE recapaciten; yo quiero tener responsabilidades de gobierno. Quiero un poder municipal que ahora no tengo”. Así de claro.

De momento, la postura de los socialistas sigue siendo la misma: “el actual modelo de apoyos puntuales está siendo fructífero, como demuestra todo lo que hicimos en este año y medio”, señala el secretario xeral del PSOE y teniente de alcalde, Luis Ruiz, quien añade que una entrada de Velo en el ejecutivo sería “una falta de respeto al BNG y a Boiro Novo, que tendrían prioridad por haber obtenido mayor apoyo electoral que él” y que, en todo caso, no considera viable “un gobierno de cuatro partidos, cada uno con sus propios intereses”.

Así las cosas, las “dos o tres semanas” que Velo les da de plazo son las que tiene la ejecutiva del PSOE para reunirse y valorar las alternativas que se le presentan para luego “actuar en consecuencia”.

Son tres: seguir con la misma fórmula “y que Velo haga lo que quiera”; negociar un cuatripartito; o “si finalmente peligra el gobierno de Boiro ante una posible moción de censura del PP, valorar si se acepta o no la entrada de Velo en el ejecutivo”, dijo Ruiz.

Dicho de otro modo: Velo le entreabrió la puerta de la alcaldía al PP y se sentó a esperar al lado del alcalde sosteniendo una bomba política con temporizador.