Porto do Son. O Concello de Porto do Son publicou onte no taboleiro e na sede electrónica a resolución definitiva das axudas do PEL Reactiva para autónomos e empresas, que se convocan con fondos procedentes da Deputación Provincial da Coruña para tratar de paliar as consecuencias económicas da pandemia derivada do COVID.

No caso de Porto do Son, preto de 60.000 euros procedían das arcas municipais e 112.719 euros, da institución provincial. En total destináronse 172.500 euros ás axudas concedidas.

Tras finalizar o prazo de alegacións, beneficiaranse das subvencións un centenar de empresarios e autónomos sonenses, que diporán de achegas que oscilarán entre 1.500 e 3.000 euros. No grupo 1, para microempresas e autónomos que se visen afectados polo peche motivado polo decreto do estado de alarma, hai oitenta e catro beneficiarios. No grupo 2, para aquelas que se visen afectadas polo peche pero que a súa facturación no segundo trimestre vísese reducida nun setenta e cinco por cento, hai tres concesións. E no grupo 3, para aquelas que se visen no deber de acollerse a un expediente regulador temporal de emprego ( ERTE), hai un total de seis beneficiarios.

Segundo se recolle nas bases reguladoras, agora os solicitantes deberán xustificar os gastos subvencionables antes do 31 de marzo para poder percibir o importe da cantidade concedida.

No conxunto da provincia, o PEL Reactiva alcanza os 15,5 millóns de euros. m. c.