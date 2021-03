Un mariñeiro 3.0 amosa ao mundo a gran riqueza mariña

“Son mariñeiro e labrador de Galicia. Escribo pequenos relatos, non co fin de conseguir cartos, senón de ser feliz e aceptarme a min mesmo. Nas redes sociais non busco aplausos nin fama, senón facer feliz a quen le, e aprender”. Esta é a carta de presentación do sonense Rogelio Santos na súa páxina de Facebook.

Conta que ten 43 anos e unha deuda. Seus pais tiñan incompatibilidade RH nun tempo no que non había vacuna. “Un irmán máis vello que min morreu ós 4 días de nacer pese ós esforzos médicos. Eu para colmo era prematuro. Cambiáronme de sangue tres veces e rechazáballa... ata que a cuarta transfusión metéronma fría da nevera. Debía ser defecto meu porque aínda hoxe ando en camiseta mentras outros andan con abrigo”, bromea.

Saír adiante naquela época e naquelas circunstancias foi todo un éxito. En gran medida tivo moito que ver a alimentación: fillo de mariñeiros, inxería dos mellores peixes que traían para a casa para xantar. De aí que Rogelio trate de devolver un pouco do que el recibiu, usando as redes sociais como altavoz co propósito de que a xente “se nutra ben, que consuma peixe e marisco de aquí, que se informe sobre o que come, que o produto estea ben etiquetado, con boa trazabilidade, que se saiba de onde vén e que sexa de pesca sostible”.

Este mariñeiro de Queiruga medrou entre aparellos e barcos e a auga é o seu hábitat. “Eu sempre me sentín moi orgulloso da miña profesión, e agradecido á xente do mar en Galicia a través da historia porque é un traballo moi sacrificado e duro para os que están aquí e, para os que están fóra, aínda máis”, dixo.

Este é outro dos motivos que o levou a narrar o seu día a día, amosando a través da pequena pantalla a gran riqueza das profundidades, tratando de concienciar sobre as boas prácticas e transmitindo un inmenso respecto polo medio ambiente.

En canto á normativa, Santos asegura que no territorio nunca houbo unha “tan ampla, tan estrita, nin tan elevado cumprimento da mesma por parte do sector pesqueiro. Hai que diferenciar entre mariñeiros e furtivos, no mar ou en terra, sobre todo porque este gremio nos momentos difíciles fai un gran esforzo por respectar esas normas que incluso van máis ala das vedas, dos tamaños e do ovado, porque hoxe calquera barco ten limitada a potencia propulsora, o número de aparellos ou os días que pode traballar”. “Estamos moi acotados para así lograr que os recursos non se agoten nun día e para que a xestión sexa o máis sustentable posible”, engadiu o experto.

Neste sentido, recoñece que a situación foi mellorando co tempo grazas ao sacrificio dos profesionais, pero tamén do traballo da administración, dos corpos de seguridade do Estado e o colectivo científico. “Hoxe en día Galicia é un referente mundial do coidado dos recursos mariños no que todos colaboramos”, asegurou.

Nas súas publicacións, Rogelio Santos diríxese á cidadanía en xeral, porque considera que para os traballadores “do cotián de ir traballar, hai cousas marabillosas que damos por sentadas e que pensamos que o mundo xa as coñece, e non é así”. Por iso, fala nas redes sociais sobre a variedade de peixes que existen, das implicacións do gremio, das especies invasoras, da fermosura dun pinto recén pescado ou das cornetas e raias mosaico que devolve á auga.

O sonense fai unha gran labor coa que trata de poñer en valor a riqueza da comunidade galega e o traballo da xente do mar, e advirte que “calquera das nosas accións ten repercusións no mundo mariño” e que “o importante non é dicir o que hai que facer, senón actuar”.