Un naufraxio e unha novela preséntanse este venres no Lustres Rivas

RIBEIRA. Un acto que consta de dúas partes vai desenvolverse mañá venres, 11 de febreiro, no Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira, ás 20.00 horas. No mesmo haberá unha palestra arredor do naufraxio do Santa Isabel, e outros episodios marítimos que tiveron como tráxico escenario a ría de Arousa. O especialista en naufraxios Xosé Luís Moar; a presidenta da Confraría da Dorna, Sara Sevilla; o editor e investigador Antón Mascato; e o escritor e economista Exidio Cuíñas, cambadés e directivo da Escola de Vela do Clube Mariño do Salnés, participan neste encontro no que tamén se presenta a obra As gotas de mercurio, o novo libro do escritor mencionado. A novela desenvolve unha trama de misterio, valentía e coraxe cívico, co pano de fondo dos diferentes mares europeos, que percorre os principais acontecementos do século XX. G.