Un obradoiro musical, cine e ata ballet na vila noiesa

Noia. Continúa o día 26 a programación cultural de Nadal en Noia cunha iniciativa solidaria. O Coliseo Noela acollerá a partir das 18.30 horas o ballet familiar El Cascanueces, que correrá a cargo da escola de danza local Oitos. O custo da entrada, 3 euros, irá a beneficio de Cáritas e da Cruz Vermella de Noia.

Para os días 27, 28 e 29 deste mes a concellería que dirixe José Pérez Martínez organizou un obradoiro musical gratuíto, A arte de cantar, con Narci Rodríguez. Terá lugar nas salas de ensaio Prudencio Romo e para asistir é necesario inscribirse previamente enviando un correo electrónico a programacionconcellodenoia@gmail.com.

Tamén para o mércores 28 está fixada a proxección do filme Klara y la Navidad en la granja. Terá lugar no Teatro Coliseo Noela ás 18.30 horas. Está dirixida a todas as idades e con entrada libre ata completar aforo. Pódese consultar a programación completa no Facebook Cultura do Concello de Noia. m. cano