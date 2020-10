Una docente del colegio Cernadas de Castro opta a ser la mejor de España

La organización de los premios Educa Abanca Mejor Docente de España 2020 hizo pública la lista de los 137 profesionales nominados, entre los que figuran 14 de Galicia y, una de ellos es natural de Lousame. Se trata de Ana Belén Vázquez Torrado, nominada en la categoría de Educación Primaria, quien opta a este reconocimiento tras ser propuesta por sus alumnos y los progenitores de estos.

Diplomada en Magisterio y licenciada en Pedagogía por la Universidade de Santiago de Compostela, ejerce desde que finalizó sus estudios. En 1991 dio clases en un centro concertado, pasando a la enseñanza pública ocho años más tarde. Trabajó en el CEIP de Outes y en el de Catoira, en el instituto de Carril... hasta llegar en 2010 su destino definitivo: el CPI Cernadas de Castro, de Lousame.

Lo suyo es vocacional. Comenzó desde joven dando clases particulares en su domicilio a niños de su aldea. Fue alumna del colegio en el que ahora es maestra y, según señalan los padres que la han propuesto a los premios Educa, “es de esa clase de docentes que viven por y para su profesión. Se entrega con la mayor ilusión que una persona pueda poner en su trabajo, contagiando con ella a los niños y niñas que la rodean”.

Destacan de Vázquez Torrado su dedicación, su implicación y su calidad humana.

Por su parte, la protagonista dice que “pasoume o máis grande que un docente pode soñar: que as familias do alumnado recoñezan e valoren o noso traballo”, y todo “grazas a uns alumnos que me deixaron ser eu, a un grupo de pais e nais ós que estarei sempre agradecida e a un claustro de profesores que me fan máis doado o día a día”.

La docente reconoce que todo esto ha pasado en un año especialmente complicado, debido al covid-19, en el que ha intentado estar más cerca de las familias estableciendo un contacto directo durante meses; “unha situación dura na que tratei de ter empatía”, dijo. A ellas les agradece “a súa disposición para eu poder levar a cabo o meu traballo, pois sen eles sería incapaz”.

Ahora sólo queda esperar para saber si, tras haber pasado la primera criba, la lousamiana se convierte en finalista; una lista que se publicará el próximo día 5 de diciembre. El 10 de enero de 2021 se conocerán los nombres de los cinco ganadores y, si no hay cambios, la entrega de los galardones al mejor docente está previsto que sea el 27 de febrero, en una gala que se celebrará en Santiago.

“O premio significa o día a día, que os amigos, os compañeiros, os alumnos , as súas familias e a miña confíen en min para levar a cabo o meu traballo, pois sen este colectivo de persoas eu non sería Ana Belén”, señala ella.