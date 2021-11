Una empresa de Muros de pesca de venta en línea cierra su web el viernes contra el consumo masivo

Una empresa gallega de pesca artesanal de Muros (A Coruña) ha decidido cerrar su página web el próximo viernes, 26 de noviembre, como rechazo al consumo masivo del "Black Friday", a pesar de ser su única fuente de ingresos porque vende exclusivamente on line. Esta pequeña empresa, "Fresco y del Mar", que sirve sus productos entre otros al grupo textil Inditex, informa este martes de esta decisión respaldada por marineros, mariscadoras y estudiantes de la Costa da Morte que le han trasladado que se suman a su campaña, iniciada el año pasado. Especialista en pesca artesanal, esta empresa de Muros ha promovido un manifiesto colectivo contra una de las fechas más consumistas del año y a favor de la sostenibilidad de la "Galicia profunda", evoca tras la famosa sentencia de una juez de Marbella. "La Galicia profunda no se vende. Al contrario, se protege y se cuida"; "Amamos nuestros mares y rías. Mucho. Tanto que los queremos para siempre. Y para todos los tiempos que vendrán", afirma en el documento. Insta también a respetar "las temporadas de los alimentos del mar" y un "consumo responsable y comprometido". "Nuestro océano no está de rebajas, ni se explota ni está de saldo. El mar no entiende de Black Friday... ni falta que hace!", concluye. EFE