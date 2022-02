Unha mostra e teatro para homenaxear a Rosalía na vila outense

Outes. O Concello de Outes volve a celebrar un ano máis o Día de Rosalía de Castro, que se conmemora o 23 de febreiro. As iniciativas comezaron este martes coa inauguración da exposición de poemas de Rosalía ilustrados polo alumnado do CEIP Plurilingüe de Outes. Ademais de poder ver estas creacións na casa da cultura até o 13 de marzo, haberá unha selección de debuxos e poemas que se colocarán nos escaparates de comercios e bares do municipio.

Este mércores, as persoas que se acheguen pola biblioteca poderán levar de balde un libro en galego e unha flor. Xa pola noite, e durante 15 días, poderá verse unha proxección dun poema de Rosalía na fachada da casa consistorial.

Ademais, o xoves día 24 haberá tres pases teatrais no colexio de Outes para que a rapazada coñeza a vida e obra da poetisa dunha maneira amena e lúdica.

Por último, como colofón das actividades, o 26 e 27 de febreiro está prevista a degustación do Caldo de Gloria. Todas as persoas que tomen unha consumición nos locais Casa Amanda, John Turkey, O Taboleiro ou no Ruta de San Campio poderán degustar unha cunca desta comida inspirada no poema Miña casiña, meu lar.

O alcalde de Outes, Manuel González López, destacou a importancia da obra de Rosalía por “ser un discurso feminista e inconformista”. Ademais, o mandatario local explicou a importancia destas actividades, xa que “permiten sumar sinerxías positivas e promover o comercio”. m.c.