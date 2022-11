Unha puñada a un amigo costa 5.000 € en Muros

Muros. A sección primeira da Audiencia Provincial da Coruña condenou a tres meses de prisión a un home por propinarlle unha puñada na cara a un dos seus amigos durante unha discusión, o que provocou que a vítima caese ao chan. Os feitos sucederon durante a madrugada do 29 de xuño de 2019, cando se desprazaban en coche.

Tras consumir diversas bebidas alcohólicas, xurdiu entre ambos unha discusión, que foi subindo de ton. Nun determinado momento, decidiron marcharse xuntos á festa de San Pedro de Muros. No traxecto, continuou a discusión entre os dous. Farto da situación, o acusado parou a marcha do seu vehículo e ao baixar propinoulle unha puñada na cara ao seu amigo, derrubándoo no chan.

O afectado, ao cal o acusado deberá indemnizar con 5.000 euros polos días de baixa, a secuela estética que lle quedou e o dano moral, requiriu asistencia médica.

O tribunal considerou ao acusado responsable dun delito de lesións e tivo en conta a atenuante de embriaguez porque no momento dos feitos “presentaba unha lixeira alteración das súas facultades volitivas, polo seu consumo alcohólico”. Indicar que contra a resolución cabe presentar recurso. m. cano