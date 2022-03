Uns ribeirenses superan a cuarta etapa do Camiño

Ribeira. Unha vintena de ribeirenses animáronse o pasado domingo a seguir percorrendo o Camiño de Santiago do Barbanza A Orixe continuando coa iniciativa de aproveitar as fins de semana para ir completando tramos do itinerario xacobeo. Nesta ocasión tocoulle á cuarta etapa entre a igrexa de San Vicenzo de Cespón, na parroquia de Boiro, e Quintáns, ubicada na veciña

Rianxo. Os peregrinos completaron un traxecto que sumou 26,4 kilómetros. Entre os asistentes estiveron presentes os concelleiros Juana Brión e Víctor Reiriz. m. c.