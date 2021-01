Valórase a riqueza paisaxística dos núcleos menores galegos

Profundizar na evolución urbanística e as distintas tipoloxías de núcleos históricos. Ese é o principal obxectivo do libro A paisaxe do tempo que onte foi presentado en Muros pola conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez Mejuto, unha publicación na que se recolle a singularidade de trinta núcleos menores de Galicia, cos que poñer en valor a súa riqueza paisaxística.

O acto de presentación deste traballo de análise tivo lugar na vila muradá porque é unha das localidades que conta cun núcleo histórico menor, é dicir, ámbitos que no seu día foron pezas moi importantes na rede urbana de Galicia e que non acadaron o mesmo nivel de desenvolvemento que as cidades ou vilas maiores, pero que presentan valores peculiares e diferenciados.

A titular de Medio Ambiente destacou que esta obra “vai máis alá do substantivo, pois é un traballo de investigación, análise, estudo e divulgación sobre a evolución urbanística e tamén territorial, paisaxista e a vivenda; e de como estas catro materias se interrelacionan e coordinan nestas vilas singulares”.

Así, os cascos históricos menores obxecto da publicación son Mugardos, Betanzos, Corcubión, Fisterra, Muros, Noia, Padrón e Pontedeume, na provincia da Coruña; Mondoñedo, Monforte de Lemos, Ribadeo, Sarria, Monterroso, Portomarín, Castro de Rei e Viveiro, en Lugo; Allariz, O Barco de Valdeorras, Castro de Valdeorras, Castro Caldelas, Celanova, Manzaneda, Verín, Ribadavia e Vilanova dos Infantes, en Ourense; e Baiona, Cambados, Combarro, Tui e Vilanova de Arousa, na provincia de Pontevedra.

Ángeles Vázquez salientou que grazas a A paisaxe do tempo coñécense as diferentes tipoloxías de núcleos históricos, como por exemplo as vilas itinerarias (aquelas que resultan da agregación lineal das edificacións, vinculadas a un itinerario de paso ou a un camiño previamente existente); os núcleos mariñeiros, entre os que se diferencian as vilas-ponte de fondo de ría, cuxo desenvolvemento se caracteriza polo establecemento do propio límite das actividades mariñeiras e o abrigo ambiental que proporciona o interior das rías; e os portos fondeadoiros, que son uns asentamentos que se viron condicionados, na súa localización, pola existencia inicial dunha zona de varadoiro natural para as embarcacións e cunha saída fácil cara o mar e cunha implantación territorial que garanta a relativa accesibilidade respecto das vías principais de comercio terrestre.

Asemade, a representante do Goberno galego puxo como exemplo o caso de Muros, “unha vila moi ligada ao sector da pesca, cun casco antigo fermoso que mantén as vivendas tradicionais dos mariñeiros compostas por baixos con arcos apuntados, onde se apeaban as caixas do peixe, que as mulleres preparaban, mentres que os homes arranxaban os aparellos de pesca”.

Durante a presentación do traballo, a conselleira de Medio Ambiente estivo acompaña pola alcaldesa muradá, Inés Monteagudo Romero; o delegado da Xunta na provincia da Coruña, Gonzalo Trenor López; o director do Instituto de Estudos do Territorio, Francisco Barea Paz, e por un dos autores de A paisaxe do tempo, José González Cebrián.