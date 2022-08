Verbena infantil, festival de cultura urbana e ata un tobogán acuático xigante nas Festas da Guadalupe

RIANXO. As Festas da Guadalupe de Rianxo xa teñen programa e preséntanse cheas de novidades. Comezarán o venres 9 co chupitaso á medianoite e unha Festa dos Anos 80, pero o pregón será o sábado 10 ás 14.00 a cargo de Os Quinquilláns, que recreará os 75 anos da Rianxeira. Ese día haberá verbena sinfónica ás 22.00 a cargo da Banda da Escola de Música de Rianxo; concerto de Roi Casal ás 23.30; verbena con Atenas e, ás 02.30, Festa Kyoto FM con Manu GZ. O domingo 11 a misa na honra da Guadalupe será ó mediodía, con posterior procesión marítima. Na verbena actuarán Status e Panamá, e haberá fogos artificiais á medianoite. O luns 12 comezará ás 11.30 os xogos das Guadalupeñas. Pola tarde, ás oito, será o espectáculo de cantos populares Cántalle a Rianxo, na Praza da Igrexa. Logo será a verbena con Eureka e Cinema. O martes 13 celebraranse ás 18.30 os actos do Día de Padrón. Pola noite actuarán Furia Joven e Assia. O mércores 14 será o xantar da terceira idade. Pola noite amenizarán a festa Nueva Fuerza e América de Vigo. O xoves 15 as rúas da vila decoraranse ó estilo das feiras de hai un século co Feirón Mariñeiro e encheranse de postos de artesanía e gastronomía. Ás oito será a Rianxeira Popular na Praza da Igrexa, e ás 21.30 o festival Noite Folk, cos grupos Pan sen Fron, Tres pesos e Fiandola. Na verbena actuarán as orquestras La Bamba e Gran Parada. Finalmente, o venres 16 os cativos desfrutarán cun tobogán acuático xigante e inchables na Praza da Virxe de Guadalupe dende as once. As encargadas de animar a verbena serán Fama, Saudade e Charleston Big Band. Haberá tamén unha verbena infantil dende as 23.00 na Praza da Igrexa con A Gramola Gominola e Picadiscos María Faltri. Á unha da madrugada será a Rianxeira Infantil, na que os cativos entonarán a Rianxeira con variñas luminosas. Ás dúas, os adultos farán o mesmo na Noite de Bengalas. Suso Souto