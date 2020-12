Viaxe barbanzá con 4 estacións: artesanía, fotos, óleos e collages

A pesar de que a pandemia da COVID está a limitar os nosos movementos, catro artistas manteñen xanelas abertas estes días na comarca do Barbanza con outras tantas exposicións que nos permiten viaxar aos seus universos creativos.

Na Pobra, a casa da cultura alberga ata o seis de xaneiro a exposición fotográfica Madagascar: a illa única, de Elena Aycart. Está formada por 28 imaxes que reflicten a realidade deste anaco de África tan descoñecido para moitos. Cas súas obras, pretende non só resaltar o aspecto estético, senón algo moito máis profundo que conteñen: a realidade que hai detrás desa illa para sensibilizar sobre ela. Elena Aycart (Madrid, 1990) explicou que “Madagascar destaca por un ecosistema rico, con gran parte da fauna e flora endémicas, pero tamén ten que facer fronte a problemas humanos e ambientais”.

“Entre os seus maiores desafíos está a deforestación, que supón un reto para a poboación local e para a biodiversidade, á cal hai que sumar a porcentaxe de persoas que viven por debaixo do limiar da pobreza e sofren malnutrición”, engade.

O obxectivo deste proxecto é dar a coñecer esta realidade e reflexionar sobre as posibles solucións.

A viaxe que se reflexa nas súas obras tivo lugar a finais de 2019 da man da Sociedad Geográfica Española e de Emma Lira, redactora de guías para Lonely Planet e colaboradora da National Geographic.

As visitas pódense realizar de luns a venres, de 10.00 a 13.00 e de 17.00 a 20.00. Aycart atópase realizando unha serie de acuarelas e pinturas relacionadas ca Pobra.

En Rianxo pode contemplarse ata o vindeiro día 26 no auditorio a exposición de artesanía en madeira da firma pobrense Son Agasallo, na que se incluén homenaxes á cultura e á tradición rianxeira (por exemplo, hai varias tallas de Castelao).

En Ribeira, o pintor Carlos José Barbieri está a exhibir no centro cultural Lustres Rivas a exposición Un arxentino en Galicia, que reúne 43 óleos e acuarelas de diferentes temáticas. O artista foi quen de mudar o seu estilo e temática a raíz de recalar en Ribeira (onde leva residindo dous anos), pasando de escenificar motivos ecuestres e caninos a outros nos que predominan estampas mariñas, gaivotas e paisaxes da comarca do Barbanza e do Courel.

As súas obras poden verse de luns a venres de 10.00 a 14.00 e de 19.00 a 21.00 horas, e os sábados de 11.00 a 14.00, ata o día 16 de xaneiro.

E en Boiro, a galería de arte La Doce acolle a proposta Quizais, the end, da artista Rebeca Lar. Trátase dunha mostra sobre bruxas, centrada no proceso e no cambio que marca o fin dunha etapa e o comezo dun percorrido por novas inquedanzas temáticas. Neste proxecto atopamos obras que tratan a bruxería e pezas que supoñen homenaxes a mulleres anónimas, así como pequenas incursións en asuntos de memoria histórica ou sufraxistas.

Dende unha perspectiva de xénero, xoga cas palabras que dan título á exposición, crea composicións pictóricas a través de collages téxtiles e bordados ou constrúe monocromos con textos mecanografados. Pode verse ata o vindeiro día doce.

