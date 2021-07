Visitas teatralizadas y con música para conocer los encantos de la villa noiesa

NOIA. Un año más, el Concello noiés y la asociación Noia Histórica han dado el pistoletazo de salida al verano con la presentación de las clásicas visitas guiadas, con las que pretenden dar a conocer los lugares y monumentos más emblemáticos de la localidad. En el acto participaron el concejal de Turismo, José Pérez; la guía oficial, Iria Caamaño, y el presidente de la patronal, José Manuel Martínez. “Temos visitas teatralizadas por Serafín Marcos, con música a través de Esperanza Mara, outras de sendeirismo a cargo de Galicia Senderismo, ademais de actualizar na nosa páxina web de turismo dez andainas para que as persoas que visiten o concello teñan a posibilidade de facer un roteiro en bicicleta ou andando”, adelantó el edil. El programa incluye visitas guiadas al casco viejo de la villa los jueves, viernes y sábados, a las 12.00 horas, y también nocturnas, tematizadas. Además, dos domingos al mes se desenvolverán las andainas de senderismo. “Desta maneira esperamos que os visitantes desfruten dunha experiencia máis integral e global, non só do casco vello, senón doutras partes do noso destino”, comentó Iria Caamaño. Los itinerarios tienen un coste de 2 euros reembolsables. Más información en la oficina de turismo de Noia. m. c.