Xa hai cinco casos de COVID no Concello de Boiro, entre eles Ruiz

Boiro. Na xornada deste mércores incrementáronse os casos positivos no brote de coronavirus detectado no Concello de Boiro, que afecta xa a cinco traballadores da casa consistorial. As probas PCR realizadas este martes entre os contactos directos dos dous casos confirmados o luns (o do alcalde, José Ramón Romero, e o da concelleira de Cultura e Educación, Marisa Outeiral) deron o resultado de tres novos positivos, polo que son un total de cinco os infectados.

Trátase do tenente de alcalde e concelleiro de Urbanismo, Obras e Servizos, Economía e Facenda, José Luís Ruiz, e de dous empregados municipais. Dede o executivo local informouse que se vai levar a cabo un cribado masivo a todo o persoal traballador do consistorio para descartar posibles novos contaxios ou casos asintomáticos.

Os contactos directos das persoas con positivo están en corentena preventiva, á espera de ser chamados para facer as pertinentes probas.

Os diferentes departamentos da administración municipal estarán traballando co cincuenta por cento do persoal na modalidade presencial, sen atención ao público, e o outro cincuenta por cento na modalidade de teletraballo, para evitar os contactos na medida do posible.

Segundo o comunicado emitido polo Concello boirense, “todos os departamentos seguen a funcionar con normalidade, pero sen atención ao público, con atención telefónica e telemática, á espera de que sexan chamados a facer as probas PCR e coñecer os resultados”. De momento, a casa consistorial seguirá pechada, sen atención presencial, ata novo aviso. Aqueles cidadáns que deban realizar cuestións urxentes serán atendidos de maneira telefónica ou telemática, segundo as mesmas fontes. s. souto