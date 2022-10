Xa se poden solicitar os permisos para a venda de flores por Defuntos

Noia. O Concello de Noia vén de informar aos veciños e veciñas de que, co gallo da celebración do Día de Todos os Santos, durante os días 26, 27, 28, 29, 30 e 31 de outubro e 1 de novembro permitirase a venda de flores de tempada ás persoas que presenten a correspondente solicitude. Segundo indicaron dende a administración local, os titulares dos postos do mercado periódico, de xoves e domingos, e no caso de que desexen vender flores en días distintos aos mencionados anteriormente, deberán contar coa autorización pertinente. O prazo de presentación de solicitudes comezou o día 13 e rematará o 20 deste mes, e deben recollerse e presentarse na oficina do Rexistro do Concello, en horario de 9.00 a 13.30 h, ou ben a través da sede electrónica do Concello de Noia. Lembrar que o incumprimento do disposto conlevará sancións. m. c.