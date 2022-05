Xornada de divulgación sobre o aproveitamento resineiro en Baroña

PORTO DO SON. O luns 30 de maio a Comunidade de Montes de Baroña, que preside Ovidio Queiruga, organiza en colaboración coa Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) e o Centro de Investigación Forestal Lourizán unha xornada para dar a coñecer “os avances desenvolvidos no marco da acción de cooperación para a adaptación, mecanización e implantación de novas técnicas de resinación co obxectivo de mellorar a obtención de resinas naturais nas masas de piñeiros”, explicaron dende a entidade comuneira.

A iniciativa estará composta por unha parte teórica na que se darán a coñecer os resultados “deste interesante estudo realizado en varias parcelas de Galicia”, unha delas en Baroña, e logo os asistentes irán ao monte “a facer a parte práctica sobre o aproveitamento resineiro”.

O punto de encontro será o local da Comunidade de Montes de Baroña ás 10.30 horas. Todas aquelas persoas interesadas poden inscribirse no enderezo edgarfdnez@hotmail.com ou chamando aos teléfonos 645 487 026 ou 679 156 855.

Destacar que o colectivo comezou fai varios anos a explotar este material co obxectivo de sacarlle maior rendibilidade á madeira e hoxe é unhas das principais produtoras de resina. m. c.