A comarca de Bergantiños reorganízase en novos peches perimetrais

A melloría constatada nos datos epidemiolóxicos, cun descenso do 25 por cento en case todos os parámetros que se estudan da pandemia fronte á situación anterior ao 7 de novembro, supón un alivio nas restricións. A hostalaría galega abrirá de novo as súas portas en toda Galicia, aínda que será en distinto grao tendo en conta a poboación dos concellos, diferenciando entre os de máis de 10.000 e os de menos de 10.000, e tamén a evolución da incidencia dos casos de coronavirus a 7 e a 14 días. As novas medidas serán publicadas hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) e entrarán en vigor a partir das 00.00 horas do venres.

Cabe destacar que se permitirán en toda a comunidade as reunións de non conviventes e algúns dos concellos recuperarán a movilidade, aínda que 56 municipios, incluidas as grandes cidades excepto Santiago e Ourense, seguirán co peche perimetral. Tamén se mantén o toque de queda entre as 23.00 horas e as 6.00 horas.

No se introducen cambios no interior dos comercios, onde seguirá habendo aforos do 50 por cento, e no transporte público manteranse as mesmas condicións que nas últimas semanas.

DISTINTOS NIVEIS DE DESESCALADA. Onte o secretario xeral técnico e o director xeral da Consellería de Sanidade mantiveron unha nova xuntanza telemática cos alcaldes dos sete concellos de Bergantiños –que permanecían perimetrados conxuntamente ata este mércores–, as alcaldesas de Vimianzo e Cee e os rexedores de Muxía e Dumbría, para dar a coñecer os últimos datos e as previsións do departamento autonómico á vista do avance da COVID.

A partir de mañá, os concellos de Carballo e A Laracha quedarán dentro dun peche perimetral único. Nestes dous municipios permitirase o consumo en terrazas de hostalaría, cunha ocupación máxima do 50% e só ata as 17:00 horas. Os grupos de mesas poderán estar formados por un máximo de 4 persoas non conviventes. Coristanco, Cabana, Malpica e Ponteceso quedan incluídos conxuntamente noutro peche perimetral, ao igual que os de Cee, Dumbría e Muxía. Pola súa banda, Vimianzo permanece pechado perimetralmente en solitario. Nestas zonas permitirase o consumo en terrazas de hostalaría ata o 50%, pero tamén poderá utilizarse o interior dos locais cunha ocupación máxima do 30%. O horario de apertura dos locais hostaleiros non cambia, será ata as 17:00 horas e tampouco varía o número máximo de personas non conviventes por mesa, que será de 4. Outro concello que queda pechado en solitario é o de Laxe, pero neste caso, debido a que a situación sanitaria é máis favorable, permitirase a ocupación dos locais de hostalaría ata o 40% no interior e ata o 50% no exterior. Ademais, o horario de peche amplíase ata as 23:00 horas e poderán xuntarse ata 6 persoas non conviventes.