A COVID obrigou ao Concello carballés a realizar máis de 500 desinfeccións en edificios e espazos públicos

Carballo. A situación desencadeada pola COVID dende o mes de marzo obrigou ao Concello carballés a desinfectar edificios e espazos públicos. Os primeiros, o 18 de marzo do 2020, foron o Fórum Carballo, a Unidade de Condutas Adictivas (UCA) e a antiga sede da Asociación Antidroga Vieiro. Dende esa data ata o 31 de decembro realizáronse máis de 500 desinfeccións.

As dependencias dos diferentes servizos municipais que non cesaron a súa actividade durante o confinamento –Casa do Concello, a Policía Local, o Mercado Municipal, a UCA, o edificio de Servizos Sociais, o Fórum, Protección Civil ou Brigada Municipal de Obras– foron desinfectadas periodicamente. Ademais, o Concello colaborou coa UDIAF (Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar) ou Afaber (Asociación de familiares de enfermos de alzhéimer de Bergantiños) para hixienizar as súas instalacións cando retomaron a actividade. Domesmo xeito, desinfectáronse os distintos espazos do Pazo da Cultura nos que se desenvolven actividades lúdicas e formativas.

Durante o estado de alarma procedeuse coa limpeza e desinfección dos espazos urbanos e rúas con máis tránsito, como as contornas de supermercados, farmacias e outros establecementos esenciais, de igual xeito que se reforzou a limpeza periódica dos contedores de residuos sólidos urbanos con desinfeccións diarias. Despois do confinamento reforzáronse eses traballos especialmente nos parques infantís e tamén no parque canino dende a súa apertura ao público.

Ademais, dende o inicio do curso estanse a realizar desinfeccións puntuais nos centros escolares nos que se detecta algún caso covid.