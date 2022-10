A Escola do Espectador achegará os artistas do FIOT ó público carballés

Carballo. O Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo (FIOT) dará este sábado, 6 de outubro, un novo paso para avanzar na súa aposta por favorecer e visualizar os vínculos entre o teatro, as novas tecnoloxías e os formatos sonoros e dixitais.

Nace así a Escola do espectador nas ondas, unha iniciativa sonora que recolle as inquedanzas doutro proxecto pioneiro posto en marcha hai anos no marco do FIOT coa intención de facilitar ao público as claves para comprender ou analizar os distintos espectáculos que forman parte da programación.

O festival incorpora unha serie de encontros guiados por xornalistas especializados en artes escénicas, que conversarán coas artistas ou compañías participantes no certame arredor de diferentes liñas temáticas. Estes encontros, que serán de acceso libre, favorecerán a creación dun novo espazo de convivencia entre público e artistas e novas vías de difusión de coñecemento, pois os capítulos resultantes estarán dispoñibles, de forma estable, a través da web oficial do FIOT, www.fiot.gal.

O crítico teatral Camilo Franco será o primeiro xornalista que guiará a conversa, que xirará arredor da creación galega e na que participarán Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira (Mofa e Befa, que abrirán este venres o programa de sala coa estrea absoluta de Pirolíticos, a nova coprodución do FIOT e Producións Teatrais Excéntricas), Tito Asorey e Xosé A. Touriñán, director e intérprete de Recortes, caneos e outras formas de driblar, a obra do Centro Dramático Galego e Ainé Producións que pechará esta edición do FIOT o luns 31 de outubro.

A sesión, que se acompañará de petiscos e grolos para o público asistente, celebrarase no salón social do Pazo da Cultura de Carballo entre as 13.00 e as 14.00 horas deste sábado e a entrada será libre até completar a capacidade do espazo. Ao longo dunha hora, o grupo departirá sobre as súas novas creacións teatrais ou a situación da escena galega, entre outras cuestións. Na última parte da conversa, o público asistente poderá participar coas súas consultas a calquera dos convidados.