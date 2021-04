A Fundación Eduardo Pondal pon en valor os oficios artesanais no Couto

Ponteceso. O director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, salientou na aldea do Couto (Ponteceso) a necesidade de divulgar os oficios artesanais entre a sociedade, e especialmente entre os máis pequenos, como motor do desenvolvemento do sector artesán galego e da marca Artesanía de Galicia, durante a súa visita aos obradoiros para familias que se están desenvolvendo na sede da Fundación Eduardo Pondal para celebrar os Días Europeos da Artesanía.

Ata o domingo, a fundación organiza tres talleres de artesanía dirixidos a familias, impartidos polos artesáns María José Martínez e José Antonio Carrera, que contan coa colaboración da Xunta, a través da Fundación Artesanía de Galicia.

Na tarde do venres desenvolveuse un obradoiro de gyotaku, unha técnica tradicional artística xaponesa de estampaxe manual a través dun obxecto. O sábado celebrarase un taller de cianotipias, no que se conseguirán imprimir negativos empregando papel de acuarela e un produto químico sensible á luz, en diversos tons de azul. O domingo será a quenda do obradoiro de papel marmolado, no que os participantes acadarán orixinais formas mediante unha técnica gráfica que consiste en colorear unha folla de papel poñéndoa en contacto con pigmentos non solubles que flotan na auga. O horario é de 11:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 horas.