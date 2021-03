A Laracha adaptará o regulamento de venda ambulante ás novas normativas

A Corporación da Laracha estudará este venres a proposta de modificación do regulamento municipal de venda ambulante e produtos do campo. O cambio ten por finalidade adaptar o texto actual –vixente desde o ano 2009- ás últimas modificacións normativas tanto a nivel estatal como autonómico por transposición ao ordenamento xurídico español de directivas europeas. Na práctica, isto implicará poder avanzar cara unha máis óptima organización da feira de Paiosaco que se desenvolve o primeiro e terceiro domingo de cada mes, e tamén do mercadillo dos luns en Caión e, entre outras cuestións, facilitará a identificación dos comerciantes profesionais autorizados e rexistrados no padrón municipal.

Tamén se elevará ao pleno o trámite administrativo da proposta de solicitude á Consellería de Cultura, Educación e Universidade do cambio de uso das antigas escolas da Areosa para convertelas de xeito oficial nun centro sociocultural. Nos últimos anos ese inmoble, de titularidade municipal e situado moi próximo ao CEIP Otero Pedrayo, xa acolleu actividades culturais incluídas na programación municipal. Asemade, pedirase o apoio dos concelleiros para respaldar a declaración da Costa da Morte como Reserva mundial do surf. O acordo permitiría manifestar de xeito oficial o compromiso do Concello de velar pola identidade ecolóxica e natural de carácter medioambiental do territorio mediante a protección das ondas e dos ecosistemas das praias, así como aumentar o potencial turístico a través do surf.