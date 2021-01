A Laracha solicita a realización dun cribado masivo no termo municipal

A Laracha. O Concello da Laracha presenta hoxe 126 casos de infección activa por covid-19, seis máis que na xornada do domingo. Ademais, os novos casos diagnosticados nos últimos 14 días é de 120 (+2).

Ante estes datos preocupantes da evolución da pandemia no Concello, o alcalde, José Manuel López Varela, solicitou á Consellería de Sanidade a realización dun cribado masivo entre a poboación larachesa.

Considérase que esta medida, ademais doutras preventivas específicas que se sumarán as existentes e entrarán en vigor nos vindeiros días tras a xuntanza no día de hoxe do comité clínico, sería beneficiosa para detectar casos e evitar a propagación do virus no termo municipal.

O Concello fai un chamamento á poboación para o escrupuloso cumprimento da normativa vixente e apela á responsabilidade individual tanto nos espazos públicos como nos privados como único modo de evitar os contaxios e aplanar a curva da terceira vaga.