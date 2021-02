A Laracha solicitará o sétimo obradoiro dual e outro dirixido a mozos

O Concello da Laracha continúa apostando pola organización de obradoiros de emprego como a mellor das oportunidades para alcanzar o triplo obxectivo de crear postos de traballo, mellorar a formación profesional de persoas que se atopan en situación de desemprego e realizar obras e actuacións de interese xeral en infraestruturas e equipamentos públicos.

Na Xunta de Goberno Local acordouse presentar á Consellería de Emprego dous novos proxectos de obradoiros de emprego. Un deles sería o sétimo dual que organizaría en solitario o Concello e constaría de dúas especialidades: pintura industrial en construción e atención sociosanitaria a persoas en institucións sociais. Prevé a participación de vinte alumnos traballadores durante nove meses e está valorado nun total de 345.000 euros.

O outro proxecto trátase dun obradoiro de emprego xuvenil coas especialidades de montaxe de mobles e elementos de carpintería e actividades auxiliares en conservación e mellora de montes Os traballos a realizar estarían centrados na posta en valor do castro de Montes Claros, a renovación do mobiliario urbano en diferentes localizacións do termo municipal e a construción dunha caseta móbil para o equipo de salvamento e socorrismo que atende a praia de Caión. O número de alumnos traballadores sería de vinte e a duración do programa, de doce meses. O orzamento supera os 552.000 euros.

En ambos casos contaríase cun equipo formado por cinco persoas (director, mestres de cada especialidade, mestre titor e auxiliar administrativo).

Plan de mellora de camiños de acceso a parcelas agrícolas

O goberno larachés tamén definiu as actuacións que o Concello incluirá no Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas

agrícolas. Percibirá 61.509 para cofinanciar un amplo proxecto valorado en preto de 74.000 euros e que inclúe catro intervencións diferenciadas en vías municipais que discorren por A Ferreira (parroquias de Montemaior e Soandres), San Fins de Arriba en dirección á

estrada CP-2404 (Montemaior), entre A Costa e Tuixe de Abaixo (parroquias de Cabovilaño e Lemaio) e unha última intervención que daría continuidade á anterior nunha vía de Tuixe de Abaixo.

Os camiños onde se levarán a cabo as actuacións dan acceso a un gran número de parcelas agrícolas. As obras proxectadas teñen por finalidade mellorar o firme e a drenaxe, facilitar a circulación e aumentar a seguridade viaria.

Autorizouse tamén o pagamento de 29.400 euros en axudas do programa municipal de subvencións para o fomento do emprego mediante o impulso da actividade económica para paliar os efectos da COVID, dirixida a empresarios e autónomos do termo municipal da Laracha que foran obrigados a suspender a apertura ao público ou que sufriran minoración da súa facturación debido ao decreto do estado de alarma.

Deste xeito dan por concluído o programa a través do que o Concello aboou un total de 129.300 euros en axudas a 159 beneficiarios que, dependendo do número de traballadores da empresa, percibiron entre 600 e 2.100 euros. Agora terán de prazo ata o 20 de marzo para xustificar estas achegas municipais.