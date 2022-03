A Laracha únese ao reto de aumentar a reciclaxe

bergantiños. A Laracha é un dos trece municipios galegos participantes no programa Únete ao reto! de promoción da reciclaxe que impulsan a Consellería de Medio Ambiente e Ecoembes. O Concello ten a oportunidade de gañar un premio de 2.000 euros para doar a unha causa social local. Para conseguilo é fundamental á implicación da cidadanía, xa que se debe incrementar nun 10% con respecto ás cifras dos meses de marzo, abril e maio do ano pasado a reciclaxe dos contedores amarelos nos que se depositan envases de plástico, bricks, latas, etc.

Os promotores da campaña informativa mantiveron este xoves un encontro co alcalde, José Manuel López Varela, e o tenente alcalde, José Ramón Martínez Barbeito, para explicarlles as accións divulgativas que están a levar a cabo e que se prolongarán durante as próximas semanas. Comezaron coa toma de contacto cos establecementos comerciais e hostaleiros para implicalos na iniciativa e darlle visibilidade.

O domingo día 20 de marzo estarán na feira de Paiosaco para informar á cidadanía e repartir material da campaña. No mes de abril está previsto continuar as accións de difusión coa instalación dun contedor amarelo xigante. Pódese ampliar información sobre a campaña Únete ao reto! na súa páxina web: https://uneteaoreto.com/.