A nova planta de transferencia de Ponteceso dará servizo a dezaoito mil habitantes

Ponteceso. A Xunta de Galicia, a través de Sogama, vén de adxudicar á empresa Misturas, Obras e Proxectos S.A., por un importe de 1,2 millóns de euros, a obra de execución dunha nova planta de transferencia de residuos urbanos en Ponteceso.

Esta instalación localizarase no parque empresarial de Tella, nun terreo de 5.235 m2 de superficie, dos cales mil reservaranse para zonas verdes e 650 estarán ocupados pola nave. A planta, que substituirá á que opera na actualidade, terá máis capacidade (ata 12.500 toneladas anuais) e gañará en eficiencia, estando preparada para transvasar, ademais da bolsa negra (a dos residuos xenéricos), a bolsa amarela (envases de plástico, latas e briks recollidos a través do contedor amarelo) e, no seu momento, a bolsa marrón (destinada a materia orgánica).

A planta de transferencia dará servizo inicialmente a catro concellos (Ponteceso, Cabana, Malpica e Laxe) que aglutinan unha poboación de máis de 18.000 habitantes, podendo acoller tamén a fracción orgánica doutros tres concellos máis. Estará equipada tamén cun compactador fixo “xa que os portátiles, ademais de ter menos capacidade, son máis propensos a avarías, menos fiables, teñen menor dispoñibilidade e maiores custos de mantemento”, sinalan dende a Xunta.

Disporá de sistema de translación de contedores, con capacidade para dous, propiciando deste xeito que se desligue o seu funcionamento do estado do transporte, susceptible de sufrir atrasos por diversos motivos.

Ademais, as futuras instalacións contarán tamén cun aparcadoiro de contedores e un edificio destinado a oficina, vestiario e almacén. A nova planta de Ponteceso cubrirá as súas necesidades enerxéticas con paneis solares, fomentando deste xeito as enerxías renovables. A adxudicataria ten cinco meses para levar a cabo os traballos. M. Lavandeira