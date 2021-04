A oposición de Ponteceso demanda unha xuntanza co presidente da Deputación

Os tres grupos da oposición en Ponteceso (PP, APIN e os cinco concelleiros exsocialistas) piden ao presidente da Deputación da Coruña que os convoque a unha reunión para esclarecer a situación real do Plan de Obras e Servizos (POS), logo de que o alcalde, Lois García (PSOE) disexe que “estaba perdido e que era irrecuperable, e agora volve a convocar un pleno para a súa aprobación. Parece o río Guadiana, que aparece e desaparece”, afirman.

Diante desta situación queren que o mandatario provincial lles aclare cal é a realidade. Aseguran que a oposición “está unida por Ponteceso, e sí queremos un POS, consensuado entre todos, real, beneficioso para os veciños e sin trapalladas e mentiras”. Demandan “transparencia e honradez” do presidente da Deputación porque “o rexedor non é un interlocutor válido, perdeu a credibilidade”. Acúsano de utilizar a “estraxesia de facerse a vítima e poñer aos veciños na nosa contra, como quedou demostrado co POS”.

Pídenlle ademais ao alcalde que “deixe de gastar os cartos dos nosos veciños e veciñas en plenos inútiles, e dígalle a Valentín González que nos aclare a realidade do Plan de Obras e Servizos. Deixémonos de xogos de agora sí, agora non”, conclúen.