A oposición de Ponteceso, en bloque, confirma a moción de censura

Os cinco concelleiros non adscritos (exsocialistas) de Ponteceso, xunto cos portavoces do PP e APIN, confirmaron esta mañá en rolda de prensa que o luns presentarán a moción de censura contra Lois García (PSOE, 3 edís). A oposición, en bloque, da así un paso ao fronte para tentar de poñer fin ao longo enfrontamento que veñen mantendo dende hai meses co executivo que lidera García Carballido.

Non obstante, non está claro que a moción poida prosperar, xa que deberá ser a secretaria municipal quen valide ou non a mesma, en función da interpretación que faga da lexislación vixente, pola que podería considerar como tránsfugas aos cinco edís non adscritos. De non darlle validez, os promotores da mesma xa anunciaron que recorrerán á Xustiza para que sexa “un xuíz quen decida”. Entenden que a secretaria debería “permitir a celebración do pleno”, porque “hai sentenzas favorables noutros casos similares, e consideramos que o lóxico sería que permitise o debate da moción e que sexa a xustiza quen valide ou non a mesma”, afirman.

A exsocialista Raquel Fondo postúlase como relevo na alcaldía de Lois García, no caso de que prospere a moción, e formaría un goberno en minoría cos seus catro compañeiros non adscritos, buscando despois os apoios do PP e APIN para sacar adiante as principais iniciativas.

A concelleira Ana Pérez deu a coñecer as liñas xerais que marcarán o plan de actuación do futuro goberno, de chegar a constituirse: fomentar a participación e mellorar o diálogo coa veciñanza, apuntalar a economía municipal e incrementar as inversións, fomentar a cultura, o deporte e potenciar o turismo, poñer fin ao conflito cos traballadores municipais e elaborar unha Relación de Postos de Traballo (RPT). Ademais, non renuncian ao Plan de Obras e Servizos que rexeitaron en tres ocasións, pero aseguran que só será posible sacalo adiante “se chegamos a un acordo co presidente da Deputación da Coruña”, xa que, como veñen sostendo nos últimos tempos, “o alcalde xa non é un interlocutor válido”.