A reivindicación de Laxe como porto xacobeo segue sen concretarse

A Corporación de Laxe aprobou por unanimidade as propostas incluídas na orde do día do último pleno, entre as que figuraban dous expedientes extraxudiciais de crédito por un importe total de algo máis de 130.000 euros para o pago de facturas pendentes de subministro eléctrico, servizos sociais e o punto limpo, entre outras.

Asemade, aprobouse a derogación do Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana. O alcalde asegurou que o obxectivo é aliviar a carga fiscal da veciñanza, mentres que o edil do BNG, Xosé Manuel Pose, respostou que “non é así, dado que de trata dun imposto que o Tribunal Constitucional declarou nulo nunha sentenza en decemebro de 2021”. Por iso, pedíulle ao rexedor que se comprobe se hai algún recurso presentado que supoña ter que devolver cartos, “xa que de ser así, non se podería derogar”.

No apartado de rogos e preguntas, o voceiro nacionalista, volveu preguntar ao goberno polo orzamento dedicado “para demostrar que Laxe foi porto xacobeo e a que empresa foi encargado dito traballo”. Lembra que xa plantexara esta misma pregunta dous plenos atrás, ao que a concelleira de Cultura lle respostou que “non mo reclamou no anterior pleno e xa tiña preparada a resposta”. Pose lembroulle que “non tiña que reclamarlla, é a súa obriga contestala”, e pediulle que lla envie por e-mail o Whatsapp.

O edil do BNG tamén preguntou ao goberno se tiña previsto ou contempla eximir de pago de todos os tributos este ano 2022 a toda a hostalería, ao que o alcalde respostou que non.

Respecto do evento Prémiate en Laxe, Pose apuntou unha posible vulneración da Lei de Protección de Datos, algo ao que a concelleira de Cultura negou xa que dixo ter autorización verbal dos premiados para publicar os seus nomes. Tamén se interesou pola limpieza do Campo do Escarabello, a cal, segundo o concelleiro de Obras van a acometer en breve os propietarios, ao igual que o farán coa finca da Cheminea da Mina. Indicou ademais que o Concello xa empezou esta semana a acondicionar a área de recreo de Soesto.

Por outra banda, dende o BNG tamén preguntou cando vai saír a concurso o servizo de mantemento eléctrico, que no 2021, segundo o voceiro nacionalista, incrementou o gasto nun 33,33% ao contratarse o alumeado de Nadal por fóra da concesión, algo que “de estar o contrato en vigor sería unha malversación de fondos público posto que o punto 5 de dito contrato obriga a prestar ese servizo ao concesionario”. O alcalde, José Luis Pérez, comprometeuse a facelo canto antes.

En resposta a outra pregunta do BNG, o rexedor afirmou que xa se contratou a unha empresa para adoptar as medidas necesarias para a reducción da temporalidade do emprego público.