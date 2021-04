Acoden a unha reunión para salvar o POS de Ponteceso e nin se sentaron

Ponteceso. Goberno e oposición de Ponteceso seguen protagonizando, como se dun culebrón se tratase, novos capítulos de encontros que acaban en desencontros. O último foi na noite do mércores cando, por iniciativa de APIN, estaban citados todos os portavoces a unha xuntanza para tentar un achegamento para salvar o POS.

Á cita acudiron máis dos que estaban convidados e nin siquera chegaron a sentarse. Os representantes do PP e os cinco concelleiros non adscritos levantáronse e marcharon, e despois fixo o mesmo o portavoz dos convocantes. A razón, segundo eles, é que a xuntanza era só de voceiros, e á mesma achegáronse os tres membros do goberno (PSOE, incluido o alcalde), ao que non recoñecen como interlocutor. Pola súa banda, dende o executivo, din que os non adscritos tampouco poderían asistir porque non teñen portavoz. Uns polos outros, e a reunión non se celebrou.

O alcalde, Lois García, lamenta a actitude da oposición, á que lle pretendía dar traslado dunha nova oferta: “máis de 200.000 euros a maiores para que eles propoñan novas obras. Só lles pido unha abstención no pleno (o terceiro)”, que se celebrará a vindeira semana para tentar salvar o POS, despois de que a Deputación concedese ao Concello un último prazo, vixente ata o día 29 de abril.

Dende o executivo propoñen que eses cartos se invistan nas redes de abastecemento e saneamento de Lestimoño e A Bouza, aproveitando que a Deputación vai construir unhas sendas.

Todo isto á espera de que os grupos da oposición presenten no rexistro municipal a moción de censura que anunciaron fai algo máis dunha semana. A serie continúa. M. L.