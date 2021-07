Acondicionada a fonte de Razo e restaurado o mural que a engalana

Carballo. Operarios do servizo de limpeza viaria do Concello carballés están a levar a cabo unha serie de actuacións encamiñadas a pór en valor o conxunto etnográfico existente no Rego de Oza, entre o que se inclúe a fonte de Razo. Comezaron coa limpeza e o lavado de todos os elementos que o integran, a retirada de vexetación, e o acondicionamento e pintado da parede. E ademais restaurarán o mural de barro que decora o espazo.

Pero o programa de actuacións non se limita á fonte, senón que abrangue toda a franxa costeira. Ademais da renovación da sinalización que está a acometer a Concellaría de Seguridade, dende as áreas de Servizos e Medio Ambiente estase a traballar na posta a punto do mobiliario e dos espazos públicos.

Ademais, os operarios de Aspaber están a reparar ou substituír os bancos, papeleiras e fontes en todo o litoral, e incrementaron a frecuencia da limpeza viaria, que se realiza dúas veces á semana e unha nas beirarrúas.

“A posta en valor da nosa costa é un obxectivo permanente, sempre cunha perspectiva sustentable”, afirman dende o Concello.

Nesta liña, o mércores presentouse un programa de actividades medioambientais incluídas no programa Eu quero Razo-Baldaio, que se desenvolverá ao longo dos meses de xullo e agosto. A primeira proposta para esta fin de semana é Descubre as pegadas e os indicios nos camiños para o achegamento básico ás especies máis salientables da fauna autóctona.

Hai agora un mes que empezou a temporada alta do servizo de limpeza de praias, que se realiza a diario tanto nos areais coma nos espazos ligados a estes, e o 10 de xuño comezou a funcionar o servizo de salvamento e socorrismo nas tres praias con bandeira azul: Razo, Baldaio-Saíñas e Pedra do Sal. Este sábado ás 11.00 horas, o concelleiro de Medio Ambiente e o propio persoal do servizo izará os renovados distintivos.

OBRAS. Por outra banda, o Concello informa que xa están en marcha todas as obras que se financiarán co remanente de 2019 (3,4 millóns de euros). Está aberto o prazo de presentación de ofertas para a reforma do Pazo da Cultura e para a reurbanización das rúas Pontevedra, Baños Vellos e Ourense. M. Lavandeira