Acondicionan máis de mil quilómetros da rede viaria municipal de Carballo

O Concello de Carballo está a completar o mantemento dos máis de 1.200 quilómetros de rede viaria municipal. Por rozar só quedan pendentes as estradas das parroquias de Ardaña, Rus e Entrecruces, mentres que da limpeza de cunetas só faltan as de Aldemunde e as zonas altas de Rus e Entrecruces, que quedarán listas nas vindeiras semanas. O obxectivo é completar os dous plans antes de que remate o verán.

Por primeira vez, o Concello de Carballo conta cun servizo de mantemento integral no que traballan operarios municipais e empresas externas. O servizo inclúe, por unha banda, os servizos de conservación, mantemento e reparación de vías públicas; conservación, mantemento, reposición e traballos de sinalización horizontal e vertical na rede viaria, e roza de vías e espazos públicos. Paralelamente, está en marcha un novo investimento de 506.904,54 euros para a reparación de vías secundarias de Ardaña, Artes, Berdillo, Bértoa, Carballo, Lema, Oza, Razo e Rus. O proxecto foi aprobado na última Xunta de Goberno Local e xa está en licitación. O prazo para que as empresas presenten as súas ofertas está aberto ata o 14 de setembro.

Ata o día 1 de setembro tamén poden entregar ofertas para as dúas próximas actuacións que se levarán a cabo dentro do plan de mellora de camiños de uso agrícola e forestal, co-financiado con fondos Agader: camiño de Lamas (Sísamo) e As Pozas-Chacín (Berdillo), cun orzamento total de 78.669,98 euros.