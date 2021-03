Adxudicada a mellora da estrada de acceso a Corme por A Campara e Pazos

A Deputación da Coruña vén de adxudicar as obras de mellora e renovación do firme dos tres primeiros quilómetros da estrada provincial DP 6805 de Campara a Pazos, en Ponteceso, cun investimento de 291.707 euros. A sede da institución provincial acolle mañá a sinatura do contrato, que permitirá comezar as obras de forma inmediata.

Esta actuación foi unha das demandas que lle trasladou o alcalde, Lois García Carballido, ao presidente da Deputación, Valentín González Formoso, co obxectivo de mellorar a seguridade vial nunha estrada que rexistra un elevado tráfico de vehículos.

As obras comezarán esta mesma primavera coa apertura de cunetas e limpeza das marxes do vial para continuar despois co fresado e reparación das zonas máis danadas do firme e o acondicionamento dos accesos para evitar que entre a auga nas vivendas.

Dado que o firme actual conta só cun tratamento superficial e é bastante irregular, executarase unha nova capa de regularización de espesor variable e completarase a actuación coa dotación dunha capa de mestura asfáltica en quente de 4 cm de espesor.

As obras incluirán tamén a substitución de 40 metros de barandilla metálica galvanizada e a colocación dunha nova bionda de seguridade e a posta a terra das terminacións da bionda xa existente.

O prazo de execución das obras será de cinco meses, polo que se prevé que as obras estean completamente rematadas en outono.