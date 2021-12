Adxudicada a rede de auga potable de Pedra do Sal

Carballo. A Xunta de Goberno de Carballo adxudicou proxectos de obras que suporán un investimento superior ao millón de euros. Entre eles están a construción da rede de abastecemento de auga potable a Pedra do Sal, que permitirá seguir avanzando na extensión do servizo pola zona costeira, e a reparación de vías secundarias nas parroquias de Ardaña, Artes, Berdillo, Bértoa, Carballo, Lema, Oza, Razo e Rus. Serán executadas pola empresa local Vázquez y Reino.

Outra infraestrutura que levarán a cabo é a mellora da rede de abastecemento das rúas Antón Fraguas, Muíño e outras da zona urbana. Só se presentou unha única oferta que quedou excluída por baixa temeraria, e xa se puxo en marcha un novo procedemento de contratación cun orzamento de 169.192,22 euros.

Xunto a este, tamén arrincaron os trámites para contratar outras obras: por unha banda, as de substitución da cuberta e outras melloras no pavillón deportivo do CEIP Gándara-Sofán, cun custo de 216.286,64 euros, e, por outra, as de pavimentación en varios espazos urbanos, por 129.161,73 euros. Esta última actuación está subvencionada polo Inega dentro do Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (programa MOVES II) con 64.580,86 euros, que supón o 50% do investimento total.

Por outra banda, a Xunta de Goberno Local aprobou o prego de cláusulas administrativas para o contrato privado para a enaxenación onerosa dun ben patrimonial sito na rúa Xasmíns, 25-27, valorado en 3.013,05 euros.