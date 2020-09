Adxudican a redacción do proxecto da senda de Xornes, en Ponteceso

Bergantiños. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade vén de adxudicar a redacción do proxecto da nova senda peonil na estrada AC-421, entre Xornes e a igrexa de San Xoán, no concello de Ponteceso. O contrato foi adxudicado ao consultor Marcos Pose Andrade, cun investimento de case 18.000 euros e un prazo de seis meses para redactar o proxecto. Este novo itinerario, entre os puntos quilométricos 12+037 e 13+200, dalle continuidade á senda construída en 2017 entre os núcleos de Xornes, Buño e Canta la Rana. As obras xa executadas, enmarcadas no Plan de Sendas da Comarca de Bergantiños, contaron cun orzamento de case 535.000 euros, co cofinanciamento dos fondos Feder 2014-2020. A intervención, no seu conxunto, ten como obxectivos fomentar a mobilidade sostible e mellorar a seguridade dos peóns nesta contorna. J. L.