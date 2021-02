Máis de tres mil laracheses participaron xa no cribado COVID

A LARACHA. O cribado masivo que o Sergas está a realizar na Laracha desenvólvese dun xeito óptimo e sen incidencias. O xoves recolléronse por parte dos laracheses 3.128 tubos para depositar as mostras de saliva, isto é, o 92,4 % das persoas que foran citadas. O sábado, en horario de maña será o último día, exclusivamente para a devolución de mostras. En total entre o xoves e venres foron citadas máis de 5.500 persoas, incluíndo aos laracheses de entre 15 e 65 anos de idade que cumprían as características requiridas e tamén ao profesorado dos centros de ensino. O Concello agradece á cidadanía o “seu exemplar comportamento e o traballo organizativo do cribado por parte do Sergas e Protección Civil”. M. L.