Alumnos de Ponteceso visitaron as instalacións locais do servizo de auga

As Concellerías de Turismo e Medioambiente do Concello de Ponteceso, en colaboración coa empresa Espina & Defín e o CEIP As Forcadas de Corme, organizaron unha actividade de educación ambiental sobre o ciclo integral da auga, dirixida ao alumnado de 3º a 6º do CEIP As Forcadas de Corme, coordinada polo seu director Manuel Caridad. A finalidade é que os escolares coñezan, se conciencien e sensibilicen no valor, cuidado e respecto dun ben tan escaso como é a auga.

A actividades desenvolvéronse en dúas xorndas. O mércores, Cristian Rial Cacheiro, xefe de servizo da compañía Espina & Delfín, concesionaria do servizo de auga en Ponteceso, levou a cabo unha exposición teórica na aula, respostando as interesantes e curiosas preguntas do alumnado. Este xoves completouse a actividade cunha visita de campo aos diferentes espazos relacionados co tratamento integral da auga dende estación de captación, tratamento, distribución, xestión, ata o tratamento final das augas residuais.

Visitaron a estación de captación de auga de consumo no río Anllóns (A Saímia, en Anllóns), a planta de potabilización de auga de Ponteceso e Corme, o depósito de auga para o abastecemento do Anllóns, a rede de auga potable e a estación de tratamento de augas residuais (EDAR).