Alumnos do Eduardo Pondal construirán un mini satélite

O equipo Pontesat, formado por catro alumnos e dúas alumnas, de entre 14 e 19 anos, do IES Eduardo Pondal de Ponteceso, vai construír un mini satélite do tamaño dunha lata de refresco para levar a cabo dúas misións e co que participarán no certame CanSat, que organiza a Axencia Espacial Europea (ESA) e coordina en Galicia pola Vicepresidencia segunda e as consellerías de Economía, Empresa e Innovación e Cultura, Educación e Universidade.

Este xoves tivo lugar a presentación do equipo, que estará titorizado por un alumno que participou na edición de 2020 do certame, na que quedaron segundos. O de Ponteceso é un dos once equipos de nove centros educativos de toda Galicia que participarán na fase autonómica do concurso. Está previsto que os lanzamentos para a selección do equipo gañador sexan entre o seis e o oito de abril no aeródromo de Rozas (Lugo) e o vencedor participará na competición nacional que se prevé celebrar do 23 ó 25 de abril.

Ao acto, celebrado no instituto pontecesán, asistíu a directora da Axencia Galega de Innovación (Gain), Patricia Argerey. O seu departamento participa no certame dentro do programa de fomento das vocacións no ámbito aeroespacial Voando alto, sumando vocacións, no marco do Polo Aeroespacial de Galicia. O obxectivo deste programa é, segundo indicou Argerey, “formar e atraer talento cara un sector con gran potencial de futuro, como o dos drons, polo que Galicia vén apostando dende o ano 2015”.

Patricia Argerey aproveitou a visita a Ponteceso, coincidindo coa conmemoración do Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia, para anunciar novas actividades que o seu departamento pon en marcha co obxectivo de espertar as vocacións científico-tecnolóxicas entre o alumnado galego.

Así, no marco do programa D’tec de fomento das vocacións no ámbito do deseño, das tecnoloxías de realidade virtual e aumentada, materias e industria 4.0, lánzanse dúas novas actividades para desenvolver nas aulas dos centro educativos.

Unha delas é o proxecto escolar Creación de mundos en realidade aumentada e realidade virtual, dirixido a estudantes dos últimos cursos de Educación Primaria (quinto e sexto) no que o alumnado se mergullará no funcionamento destas tecnoloxías e aprenderá a desenvolver os seus propios contidos.

O outro é o proxecto Redeseñando o mundo, dirixido a estudantes de Educación Secundaria e que levará ao alumnado a través de todo o proceso creativo implicado no deseño dun produto mentres aprendan o manexo de ferramentas dixitais.

O prazo de inscrición destas dúas actividades estará aberto ata o vindeiro día 24 de febreiro de 2021.

Pola súa banda, no marco do programa Voando alto, sumando vocacións, no que xa se teñen realizado varias actividades como talleres, charlas ou a Aula Móbil Newton, este curso está previsto retomar actividades como novos talleres e visitas ao Centro de Investigación Aeroportada de Rozas para amosar aos mozos e mozas as diversas opcións que lles ofrece o sector aeroespacial e dos vehículos non tripulados, ademais de lanzar o concurso artístico Civil UAVs Initiative Imaxinadron, entre outras propostas.