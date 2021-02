Ampliado o vial de Tella e mellorada a contorna do local social co Plan Único

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González, supervisou en Ponteceso as obras acometidas en Tella, as cales definiu como “un exemplo de como o Plan Único mellora os núcleos rurais”. Os fondos provinciais permitiron financiar un proxecto valorado en 255.175,80 € polo que xa se levou a cabo a ampliación do vial de Tella e agora están a executarse as obras de acondicionamento da contorna do local social. Unha actuación integral na zona, acorde co patrimonio, que trae consigo unha importante mellora na seguridade viaria. No caso da vía, ampliouse ata os 6 metros de ancho e pavimentarase, e no local social mellorarase o acceso a este a través dun novo pavimento de formigón coloreado sobre o actual e crearase un novo ramal que o conecte coa pista deportiva existente.

Ademais, os traballos inclúen a creación dunha rede de saneamento que permita a conexión do local social e do colexio á rede xeral, así como a canalizacion de pluviais do edificio. Por último, realizaranse accións de mellora no camiño que da acceso á aldea de Tella e na drenaxe na contorna das casas.

González Formoso quixo destacar “a xenerosidade e o compromiso dos veciños e veciñas de Tella, que deron unha lección cedendo os terreos gratuitamente nunha zona urbana de demanda de vivenda e que ten un valor no mercado” e aproveitou subliñar que “é importante que Ponteceso non perda agora os fondos do Plan Único”.

Pola súa parte, Lois García Carballido, quixo agradecer “a visita do presidente para ver como en Ponteceso os fondos provinciais están ben empregados e serven para mellorar a vida da veciñanza” e lembrou que “a execución dos plans sempre é do 100% na obra e coas baixas que recibimos despois tamén nos dan diñeiro para outros plans que cambian a vida da xente”.