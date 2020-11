Ana Pérez: “Seguimos sen aclarar ningún punto en Ponteceso”

Xa hai dez días que Ponteceso comezou a ser o centro de atención no tema político comarcal e seguimos sen aclarar ningún punto. A situación dentro do goberno é clara, Lois Carballido conta con 3 apoios de 13 dentro do pleno e segue optando polo silencio en lugar de aclarar os feitos ou de retirarse á docencia exclusivamente.

Por parte do Partido Socialista a situación non mellora, opta por estar caladiño e mirar para outro lado, anuncia públicamente que se nos abrirá expediente aos protagonistas dos vídeos pero oficialmente aínda non nos consta ningunha notificación. O tema de Ponteceso non vai con eles porque, como ben nos dixo o presidente do comité provincial no seu día “Ponteceso es una casa de...” e logo colgounos o teléfono, ata hoxe. Está claro que o que lle importa é o señor Carballido. E os díscolos, entre os que me inclúo, non somos máis ca unha tormenta que pasará como pasou o Hortensia no seu día. Despois de todos os episodios nos cales o protagonista usa uns métodos de goberno cuestionables e dictatoriais (agora con nós, na anterior lexislatura cos empregados do Concello e no seu momento coa executiva local que deixou patas para arriba) siguen permitíndolle e apoiándolle todo coma se fose un deus e o socialismo na zona dependese solo del. Pero se pensan en volver a repetir o resultado mostrando ese apoio aos veciños permítame dicirlles que Ponteceso non merece a un dictador como alcalde e espero que non sigamos sendo víctimas del.

Táchenme de interesada, agora xa case estou aprendendo a ser coma os políticos, coa única diferencia de que eu non antepuxen ningún interés persoal aos intereses do pobo, traballei o que vai de lexislatura de forma altruista coma se de unha ONG se tratase mentres Carballido embolsaba 4.000€ mensuais e coma min, os meus compañeiros de vídeo. Apoiamos a baixada de soldo porque era desmesurada e certo é que nós aprobamola no seu momento, sendo víctimas de como as gasta este personaxe.

Invádeme a dúbida na estratexia que segue, cando aínda nos mantén no grupo de goberno, con áreas asignadas, a uns chantaxistas e extorsionadores, sen denunciar tales feitos nun xulgado.

Recordo moitas reunións para intentar endereitar o tren, moitas mensaxes sen resposta pedíndolle explicacions pero vostede é o alcalde e para nada ten pensado cambiar. Nunhas declaracións comentaba que foi un erro levarnos na lista. Totalmente, para vostede e para nós. Pero xa que iso pasou, a miña intención é seguir apoiando o mellor para os veciños, ser a súa voz nos plenos, aprobar e propoñer o desenvolvemento e unha boa calidade de vida no municipio e opoñerme á calidade duns poucos freando os procedementos turbios de este señor.

Como din os compañeiros, agora hai que aguantar e pelexar, así que non queda outra.