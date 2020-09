Apoio do goberno á Policía de Carballo

A Corporación de Carballo celebrou un pleno marcado polas preguntas e a petición de cese do xefe da Policía Local por parte de Terra Galega, en base a unha denuncia interposta contra el por un empregado de banca a raíz dun incidente que tivo lugar o pasado día 3 de setembro.

Dende o goberno local, en resposta ao portavoz de TeGa, Andrés Eirís, relataron a versión dos feitos que lles ofreceu o xefe da Policía Local, quen foi denunciado ante a Garda Civil polo referido empregado logo de ser instado a acudir as dependencias policiais para identificarse. Ao día seguinte retirou a demanda. Non obstante, un exaxente da Policía Local presentou un escrito no Concello asegurando que o denunciante o fixera por presións. A causa segue aberta porque as dilixencias foron trasladadas ao Xulgado de Carballo que, agora, deberá decidir si se archiva ou continúan as pesquisas.

O alcalde, Evencio Ferrero, en resposta ao portavoz de TeGa, Andrés Eirís, asegurou que non van abrir ningún expediente disciplinario ao xefe da Policía Local, xa que o caso está xudicializado e haberá que esperar a resolución do mesmo. Ademais, dende o goberno local reafirmaron a súa confianza no axente e descartan un cese do seu cargo. Así, a alcaldesa en funcións, Milagros Lantes, sinalaba onte que “ten que haber outra motivación”, en alusión aos argumentos de TeGa.

Entende que por parte de dito grupo se está “sobredimensionando”o caso e “as acusacións que se fan hai que demostralas”. Sinalou ademais que o propio denunciante presentou un escrito no Concello “dicindo que non se sinte representado polo exposto no documento entregado polo expolicía local”.

Pola súa banda, Andrés Eirís, calificou de “esperpento” o vivido no pleno, “pero era o que me esperaba”, afirmou. Criticou “a actitude despótica do alcalde” con el, e lamentou que PSOE e PP “actúen como palmeros do goberno”.

Na sesión tamén se debateu e aprobou unha proposta do goberno local para financiar con cargo ao remanente de tesourería os gastos derivados da covid-19 de aquí a finais de ano. O importe estimado para os próximos tres meses acada os 423.500 euros. A iniciativa foi apoiada por todos os grupos agás TeGa, que se abstivo. O seu portavoz, Andrés Eirís, xustificou o voto do seu grupo alegando que “non se xustifican as actuacións concretas a que se van adicar os cartos”.

Dende o Concello aseguran que se adicarán a seguir apoiando, dende os Servizos Sociais, ás persoas que, pola súa situación económica ou de especial vulnerabilidade, precisan algún tipo de axuda ou recurso. Din tamén que será preciso dotar de equipos de protección individual ao persoal municipal, instalar medidas de prenvención nos postos de atención ao público e achegar material hixiénico-sanitario a todas as dependencias e servizos municipais, desinfectar espazos e locais, colocar novos sinais, incrementar o servizo de limpeza dos colexios e as instalacións deportivas e culturais, ou acondicionar un espazo na casa do concello para controlar o acceso.

Por unanimidade, foi aprobada unha bonificación de impostos do 60% a unha empresa de materiais de construción do polígono de Bértoa. Ademais, co voto en contra de TeGa e a abstención do PSOE, acordouse a modificación da ordenanza do Ciclo Integral da Auga para dar cumprimento ao contrato vixente.