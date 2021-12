Aprobado o proxecto das dúas novas sendas peonís de Coristanco

Coristanco. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade aprobou o proxecto de construción de dous novos treitos de senda na estrada autonómica AC-552 en Coristanco, co obxectivo de favorecer o acceso a pé ao centro comercial. Estes novos treitos propiciarán que os veciños poidan realizar os seus desprazamentos dun xeito máis cómodo e seguro, e suporán un investimento de 716.000 euros, incluíndo o pagamento dos terreos necesarios para levar a cabo a actuación.

O Diario Oficial de Galicia do pasado luns tamén recolle a aprobación do expediente de información pública do proxecto. No seguinte enlace pódese ampliar a información relativa a esta resolución: https://bit.ly/3z1LOMX.

O Consello da Xunta autorizou o pasado xoves, 23 de decembro, o decreto de utilidade pública polo que se dispón a urxente ocupación dos 4 predios necesarios para a construción destes dous novos tramos de sendas na marxe da AC-552, que se executarán no remate da senda Carballo-Coristanco, dándolle continuidade cara o centro comercial, e entre Agualada e o cemiterio de Agrilloi.

A previsión do departamento de Infraestruturas da Xunta é convocar o levantamento das actas previas das expropiacións e licitar a execución das obras no primeiro semestre de 2022, co obxectivo de poder iniciar os traballos no segundo semestre do ano. O prazo de execución é de 8 meses. A intervención prevista adapta os novos itinerarios á configuración das edificacións existentes. M. L.