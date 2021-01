Arde o forno dunha panadería de Laxe

O 112 Galicia confirmou un incidente que afectou ao forno dunha panadaría de Laxe situada no baixo dunha vivenda da rúa Francisco Canosa Nemiña, pero sen que exista constancia de ferido algún. Producíronse chamaradas, aínda que segundo informaron os profesionais de extinción, só ardeu a parte frontal do forno e resultou afectada unicamente a instalación eléctrica.

Foi unha persoa particular quen, ao fío das 15.00 horas deste venres, chamou ao 112 para informar do incendio. Aseguraba que non había persoas afectadas. A partir de aí, os xestores de emerxencias pasaron aviso de inmediato aos Bombeiros de Carballo e aos membros do GES de Ponteceso. Do mesmo xeito foron informados a Garda Civil, a Policía Local e os efectivos de Protección Civil da localidade.