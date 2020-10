Arde un vehículo e un elevador nun taller da Laracha

Un incendio que comezou nun vehículo que estaba subido nun elevador dun taller mecánico do polígono da Laracha queimou por completo o referido turismo e o equipo de elevación. O lume afectou tamén a outro coche que estaba ao lado, resultando igualmente bastante danado un banco de traballo, segundo informan os bombeiros do parque de Carballo.

O 112 deu a voz de alerta ás 18.39 horas e, unha vez no punto, os bombeiros comprobaron que o incendio xa fora extinguido polos empregados do taller empregando extintores e unha boca de incendios equipada. A súa labor centrouse en refrixerar os bens afectados polo incendio e comprobar coa cámara térmica o estado dos mesmos.

A causa da alta temperatura acadada no interior, derretéronse parte das pranchas tragaluces da cuberta do taller, caendo o plástico derretido sobre tres vehículos máis. Na nave había uns 12 turismos, todos eles con finalidade de desguace. Descoñecese a orixe do lume, que non provocou danos persoais.