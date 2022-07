Arrincan cos pasarrúas as Festas da Cruz da Rosa

LAXE. Este xoves, 21 de xullo, arrincan as Festas da Cruz da Rosa no municipio coruñés de Laxe. A música comezará a soar ás 11.30 horas e anunciará o inicio dos festexos cun pasarrúas a cargo de Maruxía. Pola súa banda, a sesión vermú, prevista para as 14.15 horas, correrá a cargo do grupo O Tren da Unha, que tamén amenizará a noite acompañado da orquestra Foliada D’Ases. A celebración continuará durante a xornada do venres cunha sesión vermú a cargo do grupo Galaxia, previsto para as 14.15 horas. Xa pola tarde, a partir das 18.30 horas, o público poderá desfrutar da actuación do DJ Ghuin Pan Funk na praza Ramón Juega. As Festas da Cruz da Rosa finalizarán pola noite co espectáculo de Grupo Galaxia e Licor Café. Hai que indicar que desde o Concello de Laxe deséxanlle a toda a veciñanza que gocen dos dous días de Festas da Cruz da Rosa “con responsabilidade e a alegría propia destas dúas xornadas en todo o noso municipio”. arca