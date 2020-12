Arte e creatividade en forma de Beléns na EFA Fonteboa

O Concurso de Beléns do Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa, de Coristanco, segue medrando e consolidándose como un referente na comarca de Bergantiños pola creatividade e a calidade dos deseños presentados.

Este ano presentáronse un total de 50, creados polos alumnos de 1º, 2º e 3º da ESO, coa axuda das súas familias e do profesor de Plástica, Gumersindo Capelo, que é o encargado de coordinar cada ano o certame.

“Este ano houbo creacións moi variadas”, afirma Capelo, e entre elas destacaron os Beléns elaborados a partir de materias reciclados, como corchos e tapóns de plástico, entre outros, e tamén con produtos naturais.

Os participantes traballaron durante os meses de novembro e decembro na creación en montaxe dos Beléns e, aínda que moitos fixéronos nas súas casas, tamén recibiron o apoio nas clases de Plástica. “Sobre todo, o que se trata é de darlle ideas e orientalos sobre como facer certas cousas”, sinalou o profesor.

Este certame xurdeu fai nove anos como unha iniciativa máis dentro das actividades que viñan desenvolvendo co asignatura de Plástica pero, ano tras ano, os alumnos foron involucrándose cada vez máis e en cada edición foron mellorando os seus deseños e creando uns Beléns máis variados e creativos. Actualmente, ademais colaboran tamén as áreas de Tecnoloxía e Relixión para axudar e complementar as técnicas e os coñecementos á hora de recrear o nacemento de Xesús.

Así, nesta edición o primeiro premio foi para Brais Esperante, un alumno de Baíñas que cursa 3º da ESO, quen a partir dunhas peneiras foi creando un complexo nacemento en altura recreando en cada peneira escenas da vida cotía de Belén.

O mesmo fixeron Rubén Camaño e Diego Bellón, quenes utilizaron como soporte unha maqueta dunha árbore de Nadal para ir reproducindo o seu orixinal Belén.

Quenes desexen contemplar de preto estas pequenas obras de arte dos alumnos da EFA Fonteboa poden facelo achegándose ao centro comercial Carrefour, de Coristanco, onde, como en anos anteriores, están expostos os Beléns premiados e tamén outros dos que concorreron ao concurso. Tamén no edificio de Servizos Múltiples de Coristanco se expuseron algúns dos nacementos ata des pois de Reis.

Sinalar que, Gumersindo Capelo, ademais de impulsar e coordinar este certame, é tamén un gran creador de Beléns. O ano pasado amosou na casa da cultura de Vimianzo a súa creatividade, expoñendo máis de setenta deseños distintos e moi variados, nos que tamén abundan os materiais naturais e reciclados. “Agora xa teño máis de cen, pois aproveitei o tempo de confinamento”, afirmou.