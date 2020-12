Arume de Caión celebra vinte anos creando cultura de base

A asociación cultural Arume de Caión comezou a súa andaina a comezos do 2.000 como unha coral de nenos e nenas, nas que se impartían clases de guitarra e canto. Basicamente o que se facían eran actuacións na igrexa e nos eventos e festas do pobo. Tamén había unha pequena compañía de teatro amateur na que participaba xente da zona e que representaban as súas obras no CEIP de Caión no mes de Entroido e no festival de fin de curso.

Co paso dos anos a asociación foi medrando e propúxose no 2011 introducir un apartado tradicional, que hoxe en día é a base de Arume de Caión. A oferta actual básase en clases de baile tradicional, canto e pandeireta, acordeón, gaita e percusión. Este ano atendendo á demanda da xente incluíron ademais baile latino. “O noso obxectivo é ofrecer actividades relacionadas coa cultura tradicional galega e tarefas de dignificación da nosa cultura e de dinamización do pobo”, comenta Esteban Blanco, presidente da A. C. Arume de Caión.

Esteban foi socio da asociación dende un principio, e chegou a ser bailarín durante un par de anos. Durante unha tempada permaneceu ao marxe pero tras unha época de baixón en número de persoas na agrupación decidiu volver en calidade de director e facéndose cargo dos grupos de baile. Ao ano seguinte convouse unha Asamblea e presentouse como presidente. Dita xunta directiva leva traballando tres anos.

Defínense como unha asociación familiar que na actualidade conta con máis de 200 socios, entendendo a palabra socio como unha unidade familiar. No referente ás persoas que reciben formación son máis de 100. As clases están organizadas por niveis e para todas as idades. “A nosa idea é facer cultura de base e que no futuro quede para os nenos que veñen atrás”, afirma. Contan coa axuda do Concello da Laracha que lles presta unha aula nas Escolas Vellas da Insua de Caión que utilizan como roupeiro e para gardar instrumentos, e outras para impartir as clases de música. A maiores, o CEIP Caión móstralle o seu apoio facilitándolle o ximnasio do colexio, fóra do horario lectivo, para as clases de baile.

A situación sanitaria complicou a actividade das asociacións tendo que nalgunhas ocasións facer un parón. “No noso caso as ganas e ilusión tanto da xunta directiva como dos mestres e alumnado foi o que nos axudou a tomar a decisión de seguir”, conta. O curso como tal dou comezo en setembro, aínda que en xullo xa recuperaran a actividade. Dende o primeiro día víronse na obriga de facer pequenos grupos. “Estamos demostrando que se pode traballar con cabeza. Un ano parado faría que se acabe a actividade porque a xente atoparía outras maneiras de socializar ou de invertir o seu tempo libre”, considera.

Estes meses apenas se moveu o tema das contratacións . Tiñan previsto unha actuación nos Milagres de Caión pero veuse todo abaixo. “Tiñamos un espazo aberto con aforo limitado, dividiramos os grupos, compraramos máscaras para todos...Pero resulta que uns días antes decretouse o estado de alarma no Concello da Laracha e isto impediunos levalo a cabo”, detalla.

A CANTEIRA. Esteban confía moito nas próximas xeracións e quere creer que estes van a seguir transmitindo a cultura galega. “O feito de estar nunha asociación cultural non só che axuda a aprender a tocar un instrumento, senón que che da disciplina, respecto aos profesores e compañeiros e á música...”, sostén. Seguirán loitando por un valor colectivo que non queren que se perda a pesar de que hoxe en día “a sociedade é máis individualista”.